Форвард белорусского «Немана»: хоккей во время пандемии друзья называли сумасшествием

Финский форвард «Немана» Тимо Хильтунен рассказал, как его друзья относились к продолжению чемпионата Беларуси на фоне пандемии коронавируса.
«Прежде всего в Беларуси удивило большое количество матчей в хоккейном сезоне. В предыдущих клубах я столько не играл. Уровень чемпионата меня также удивил. Но больше всего — сама Беларусь. Точнее – цены. Беларусь — очень дешёвая страна, если сравнивать с Финляндией.
Не боялись ли играть, когда во всём мире спортивные турниры были уже остановлены из-за коронавируса? Мы должны были играть, поэтому старались просто абстрагироваться и думать о матчах, а не о вирусе. Мои друзья писали, что это настоящее сумасшествие — играть в хоккей, когда во всём мире чемпионаты приостановлены», — цитирует Хильтунена официальный сайт ФХРБ.
- 22 апреля 2020
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