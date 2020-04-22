Овечкин: находиться дома — кайф, но я скучаю по хоккею. Это моё любимое дело

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что скучает по хоккею во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Напомним, сезон НХЛ из-за коронавируса остановлен на неопределённый срок.



«Дома находиться кайф, но мое любимое дело — хоккей, я скучаю по нему. Даже жена говорит, что скучает.



Если честно, я ничего не менял в своем рационе. Я как ел всё подряд, так и ем. У нас скоро уже второй мальчик родится, будет банда! Серёжа — очень подвижный парень, координированный. Очень любит танцевать, мама ставит ему русскую музыку.



Я пришёл в хоккей поздно, и мне пришлось догонять ребят. В возрасте восьми лет я еле стоял на коньках. У меня было по три тренировки в день. Отцу пришлось бросить работу и заниматься мной. Хорошо, что получилось, иначе было бы обидно — отец оставил много здоровья и сил. Но хоккей я полюбил сразу», — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».



Ранее жена Овечкина выложила видео поцелуя с мужем и их собакой.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.