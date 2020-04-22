Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: на карантине играем в футбол с Кузнецовым на открытой площадке

Овечкин: на карантине играем в футбол с Кузнецовым на открытой площадке
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги играет в футбол. Напомним, что из-за коронавируса сезон НХЛ остановлен на неопределённый срок.

«На карантине мы играем в футбол на общей открытой площадке с моим тренером Пашей и с Кузнецовым. Льда нет, а эти площадки не закрыли. Особой паники нет. Все стараются сидеть дома, но для меня важно находиться в движении, поддерживать форму.

Сколько мне понадобится, чтобы набрать необходимую форму перед сезоном, если его возобновят? Думаю, 7-10 дней», — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови
Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020