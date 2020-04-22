Овечкин: на карантине играем в футбол с Кузнецовым на открытой площадке
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги играет в футбол. Напомним, что из-за коронавируса сезон НХЛ остановлен на неопределённый срок.
«На карантине мы играем в футбол на общей открытой площадке с моим тренером Пашей и с Кузнецовым. Льда нет, а эти площадки не закрыли. Особой паники нет. Все стараются сидеть дома, но для меня важно находиться в движении, поддерживать форму.
Сколько мне понадобится, чтобы набрать необходимую форму перед сезоном, если его возобновят? Думаю, 7-10 дней», — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».
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