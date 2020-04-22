Овечкин: скорее всего, вернусь в Россию после окончания карьеры. Это мой дом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чем займётся после окончания игровой карьеры.



«Пока не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом.



Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуется время, тренировки и игры для адаптации.



Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Рад был за ребят в 2018 году», — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.