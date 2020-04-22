Овечкин: скорее всего, вернусь в Россию после окончания карьеры. Это мой дом
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чем займётся после окончания игровой карьеры.
«Пока не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом.
Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуется время, тренировки и игры для адаптации.
Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Рад был за ребят в 2018 году», — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».
«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови
Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.
Читайте также
- 22 апреля 2020
-
21:47
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:48
-
20:06
-
19:51
-
19:45
-
19:27
-
18:52
-
18:13
-
17:59
-
17:33
-
17:25
-
17:13
-
16:49
-
16:21
-
16:05
-
15:45
-
15:20
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:53
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:31
-
12:10
-
12:05
-
11:45
-
11:17
-
11:01
-
10:36
-
10:15
Партнерский контент