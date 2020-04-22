«Северсталь» предложила контракт Вовченко и договорилась с тремя легионерами

Череповецкая «Северсталь» сообщила о последних трансферных новостях клуба.



«Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным ведет плановую работу по формированию команды на будущий сезон. Предложены контракты Даниилу Вовченко и Илье Хохлову. Практически достигнуты соглашения с российскими форвардами: Егором Морозовым, Игорем Гераськиным, Егором Яковлевым и словацким нападающим Адамом Лишкой, так же известно об устной договоренности с тремя новыми легионерами.

⠀

Помимо этого руководство ХК «Северсталь» сообщило о намерениях не продлевать контракты с рядом игроков: Сергеем Монаховым, Евгением Бодровым, Джеффри Кинрейдом, Артурсом Кулдой, Рафаэлем Хакимовым, Кайлом Чипчурой», — указано в аккауте «Северстали» в «Инстаграме».

В группе риска. 7 клубов КХЛ, которые могут сняться со следующего сезона Кто-то просто не сможет въехать в Россию, а кому-то серьёзно порежут финансирование.