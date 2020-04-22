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Овечкин: до победы в Кубке Стэнли давление было огромным. Не понимали, в чём дело

Овечкин: до победы в Кубке Стэнли давление было огромным. Не понимали, в чём дело
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как реагировал на многочисленные неудачи клуба в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Когда я не мог выиграть Кубок, давление было огромное. Мы никак не могли пройти второй раунд. Я задавался вопросом — что же не так? Может быть, нужно было поменять команду, или дело было в партнёрах. НХЛ — это колоссальный бизнес, который может остановить только коронавирус. Команда строится не один год, а несколько лет. Когда мы первый раз попали в плей-офф, мы праздновали так, как будто выиграли Кубок Стэнли.

Но развиваться нужно было дальше. А мы не понимали, в чём тут дело. Когда проиграли «Питтсбургу» в 2017 году, ушли многие ведущие игроки. В тот момент мы сплотились, и удача повернулась к нам. Мы реально показывали чемпионскую игру в том сезоне — играли, как роботы", — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».

Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.

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