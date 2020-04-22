Пилко: Скабелка — великий тренер в КХЛ. Это огромная потеря для «Барыса»
Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал уход Андрея Скабелки с поста главного тренера «Барыса».
«Андрей Скабелка — не просто очень хороший тренер в КХЛ, он великий тренер. Сделал много хороших вещей для «Барыса». Это огромная потеря, однозначно. Но это профессиональный спорт, жизнь продолжается. И для него, и для команды.
«Барыс» играет действительно в тяжёлом дивизионе, где есть несколько великих тренеров: Боб Хартли в Омске, возможно, Билл Питерс в «Автомобилисте». Это серьёзные специалисты уровня НХЛ. Если не можете получить элитного русскоязычного тренера, нужно привлечь канадского. У «Барыса» много зарубежных игроков. Канадский наставник сможет с этим работать», — цитирует Пилко Sports.kz.
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Свободных мест не так много, а кандидатов на вакантные позиции хватает.
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