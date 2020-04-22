Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пилко: Скабелка — великий тренер в КХЛ. Это огромная потеря для «Барыса»

Пилко: Скабелка — великий тренер в КХЛ. Это огромная потеря для «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Алёша Пилко прокомментировал уход Андрея Скабелки с поста главного тренера «Барыса».

«Андрей Скабелка — не просто очень хороший тренер в КХЛ, он великий тренер. Сделал много хороших вещей для «Барыса». Это огромная потеря, однозначно. Но это профессиональный спорт, жизнь продолжается. И для него, и для команды.

«Барыс» играет действительно в тяжёлом дивизионе, где есть несколько великих тренеров: Боб Хартли в Омске, возможно, Билл Питерс в «Автомобилисте». Это серьёзные специалисты уровня НХЛ. Если не можете получить элитного русскоязычного тренера, нужно привлечь канадского. У «Барыса» много зарубежных игроков. Канадский наставник сможет с этим работать», — цитирует Пилко Sports.kz.

11 безработных тренеров для клубов КХЛ. Когда и кого они могут возглавить
Свободных мест не так много, а кандидатов на вакантные позиции хватает.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020