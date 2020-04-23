Крикунов — о сезоне-2019/2020: были люди, которые нагнетали. Обещали снять меня в октябре
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги сезона для своей команды.
«Я скажу, что мы неплохо прошли чемпионат. В конце регулярки немножко отступили, закончили четвёртыми и попали на „Спартак“. То, что прошли первый этап, — это хорошо. Для нас это была очень принципиальная серия, мы не очень хотели на них попадать, но так получилось.
В первой части чемпионата я был на грани увольнения? Когда эта ситуация началась, ребята сказали: „Мы будем биться за Васильича“. У нас были неудачные игры, но ничего страшного не было. Мы шли в восьмёрке. Есть люди, которые специально нагнетали и создавали всю эту ситуацию. Хотя они мне и до чемпионата сказали: „Мы в октябре тебя снимем“», — приводит слова Крикунова ТАСС.
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Молодые Знарок, Разин, Кудашов, Гулявцев и другие. Есть даже фото молодого Крикунова,
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