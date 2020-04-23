Яркие эмоции Овечкина после гола в ворота команды Гретцки в NHL 20. Видео

В ночь на 23 апреля мск на канале «Вашингтона» на Twitch прошли виртуальные соревнования на хоккейном симуляторе NHL 2020, где российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки. Гретцки выбрал себе «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин играл за «Вашингтон».



В одном из эпизодов Овечкин эмоционально отпраздновал очередной гол своей команды.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



В первом матче Гретцки обыграл Овечкина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры россиянин вёл со счётом 4:1, и было принято решение досрочно остановить игру.



Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».