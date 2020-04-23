Семёнов: Сумманен горой стоял за «Авангард», никому не давал в обиду. Это подкупало

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился воспоминаниями о работе с главным тренером Раймо Сумманеном.
«Сумманен стал привлекать меня в «Авангард» на постоянной основе, я тогда играл в четвёртом звене. Раймо мне постоянно говорил, чтобы я набирал массу, что я худой. Каждый день спрашивал, сколько я вешу. И мне кажется, что я до сих пор не набрал нужного количества килограмм. Моё мнение, что Сумманен – хороший человек и тренер, мне нравилось с ним работать. Да, мог где-то эмоции показать, но он всегда стоял горой за команду. Никогда не давал «Авангард» в обиду, и это очень в нём подкупало.
Самый сумасшедший поступок Сумманена? Мне кажется, на сумасшедший поступок способен любой тренер. Смотря в каких рамках это рассматривать. Крутил велосипед в костюме? Некоторые люди так вес сгоняют. Но это не безбашенность. Вот если бы он на лёд вышел и подрался, как в ВХЛ было, вот это да», — рассказал Семёнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
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