Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренин: в «Тракторе» сказали, что ждут меня в Челябинске. Но я хочу закрепиться в НХЛ

Тренин: в «Тракторе» сказали, что ждут меня в Челябинске. Но я хочу закрепиться в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подтвердил, что к нему проявляет интерес челябинский «Трактор».

«Следил за „Трактором“ по ходу чемпионата. Сезон получился какой-то скомканный, с болельщиками были конфликты. Хотя в межсезонье после смены руководства я ждал, что команда будет на подъёме. Сам не знаю, почему так получилось. Надеемся на лучшее в новом сезоне.

Мне из „Трактора“ звонили, они в курсе, что у меня кончается контракт. Спрашивали, какие планы, и сказали, что им звонят клубы с целью выкупить права. Я сказал, что в КХЛ пока не собираюсь и надеюсь продлить контракт с „Нэшвиллом“. Предлагали и играть в Челябинске. Сказали: „Если с “Нэшвиллом» что-то не получится, то мы тебя ждём. Надеемся, ты вернёшься в «Трактор». Но мне хотелось бы закрепиться в НХЛ", — цитирует Тренина AllHockey.

Из Америки в Россию. 12 российских хоккеистов, которым пора возвращаться домой
У некоторых из них контракты будут действовать и на следующий год, но перспектив в НХЛ у этих игроков практически нет.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020