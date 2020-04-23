Тренин: в «Тракторе» сказали, что ждут меня в Челябинске. Но я хочу закрепиться в НХЛ

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подтвердил, что к нему проявляет интерес челябинский «Трактор».



«Следил за „Трактором“ по ходу чемпионата. Сезон получился какой-то скомканный, с болельщиками были конфликты. Хотя в межсезонье после смены руководства я ждал, что команда будет на подъёме. Сам не знаю, почему так получилось. Надеемся на лучшее в новом сезоне.



Мне из „Трактора“ звонили, они в курсе, что у меня кончается контракт. Спрашивали, какие планы, и сказали, что им звонят клубы с целью выкупить права. Я сказал, что в КХЛ пока не собираюсь и надеюсь продлить контракт с „Нэшвиллом“. Предлагали и играть в Челябинске. Сказали: „Если с “Нэшвиллом» что-то не получится, то мы тебя ждём. Надеемся, ты вернёшься в «Трактор». Но мне хотелось бы закрепиться в НХЛ", — цитирует Тренина AllHockey.