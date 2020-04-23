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«Прямо как в настоящем матче, я весь вспотел». Овечкин прокомментировал игру с Гретцки

«Прямо как в настоящем матче, я весь вспотел». Овечкин прокомментировал игру с Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал виртуальное соревнование на хоккейном симуляторе NHL 20, где он сыграл с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки.

«Прямо как в настоящем матче, я аж вспотел весь», — сказал Овечкин после матча.

Гретцки выбрал себе «Эдмонтон Ойлерз». Овечкин играл за «Вашингтон». В первом матче Гретцки обыграл Овечкина в овертайме со счётом 5:4. По ходу второй игры россиянин вёл со счётом 4:1, и было принято решение досрочно остановить игру.

Мероприятие проходило под названием «Великий» против «Великой Восьмёрки». Болельщики могли жертвовать средства во время прямой трансляции. Все собранные деньги направят на борьбу с коронавирусом через благотворительные организации «Кэпиталс» и «Эдмонтона».

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