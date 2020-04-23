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Александр Овечкин назвал пятёрку своей мечты

Александр Овечкин назвал пятёрку своей мечты
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого бы включил в игровую пятёрку мечты.

«Александр Сёмин, Сергей Фёдоров, Андрей Марков, Илья Никулин. Ну и я. Мы бы в таком составе разорвали всех!

Первая зарплата? Я её получил, когда играл за „Динамо-2“. И эти деньги постоянно отдавал родителям. Моя зарплата составляла 400 или 500 долларов. Потом, когда я пришёл в первую команду «Динамо», мне подняли зарплату до 1000 долларов. И бонусов не было. За победы молодым первое время ничего не давали. Вообще.

Агрессивный стиль игры? Понятно, что нужно подстраиваться под каждую лигу. Но свой стиль я никогда не менял. И могу назвать его динамовским. Не знаю, кому я там что-то сломал. Но привык играть жёстко. И сам от этого завожусь", — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».

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