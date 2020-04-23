Александр Овечкин назвал пятёрку своей мечты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого бы включил в игровую пятёрку мечты.
«Александр Сёмин, Сергей Фёдоров, Андрей Марков, Илья Никулин. Ну и я. Мы бы в таком составе разорвали всех!
Первая зарплата? Я её получил, когда играл за „Динамо-2“. И эти деньги постоянно отдавал родителям. Моя зарплата составляла 400 или 500 долларов. Потом, когда я пришёл в первую команду «Динамо», мне подняли зарплату до 1000 долларов. И бонусов не было. За победы молодым первое время ничего не давали. Вообще.
Агрессивный стиль игры? Понятно, что нужно подстраиваться под каждую лигу. Но свой стиль я никогда не менял. И могу назвать его динамовским. Не знаю, кому я там что-то сломал. Но привык играть жёстко. И сам от этого завожусь", — рассказал Овечкин в эфире Светланы Абросимовой в «Инстаграме».
Ранее жена Овечкина показала забавный поцелуй с мужем и собакой.
- 23 апреля 2020
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:47
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:48