В «Динамо» заявили, что Мальцев перенёс плановую операцию и чувствует себя нормально

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева. Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что Мальцев находится в искусственной коме.



«Александр Мальцев перенёс плановую операцию в Германии. Он находится в бодром нормальном состоянии, в обычной палате. Надеюсь, после праздников, когда снимут все ограничения по передвижениям, он вернётся в Россию», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Помимо двух золотых медалей ОИ Мальцев также девять раз выигрывал чемпионаты мира со сборной СССР и восемь раз становился чемпионом Европы. Помимо этого, Мальцев участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада в 1972 году.