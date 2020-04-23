Бюджет московского «Динамо» оптимизируют, но зарплат игроков это не коснётся

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о бюджете клуба в следующем сезоне. Функционер отметил, что на зарплатах хоккеистов клуб экономить не будет.



«Бюджет московского «Динамо» будет оптимизирован. Но это хозяйственные вопросы. Это не коснётся зарплат основной команды. Хочу заверить, что там не будет сэкономлено ни копейки», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в прошедшем сезоне «Динамо» добралось до второго раунда Кубка Гагарина, после чего сезон был остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.