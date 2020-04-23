Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бюджет московского «Динамо» оптимизируют, но зарплат игроков это не коснётся

Бюджет московского «Динамо» оптимизируют, но зарплат игроков это не коснётся
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о бюджете клуба в следующем сезоне. Функционер отметил, что на зарплатах хоккеистов клуб экономить не будет.

«Бюджет московского «Динамо» будет оптимизирован. Но это хозяйственные вопросы. Это не коснётся зарплат основной команды. Хочу заверить, что там не будет сэкономлено ни копейки», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошедшем сезоне «Динамо» добралось до второго раунда Кубка Гагарина, после чего сезон был остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020