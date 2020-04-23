Генменеджер «Динамо» М: контракт с Петерссоном не подписан, ждём ответа игрока
Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, что клуб не теряет надежды подписать новый контракт с нападающим Андре Петерссоном.
«На сегодняшний день мы не подписали контракт с Петерссоном. Но мы верим в этого игрока и хотим сохранить всю первую тройку. Сейчас идёт процесс переговоров. Я думаю, что Андре в ближайшее время даст нам ответ.
Также ищем центрального форварда во второе звено, но немаловажно сохранить костяк команды. Пока планируем идти в пять легионеров. Но может быть и шесть. В том сезоне у нас постоянно выпадал один из легионеров из-за травм. Будем думать», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Головная боль ЦСКА, идеальный расклад «Локомотива»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Запад
Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:47
-
21:34
-
21:30
-
20:57
-
20:48
Партнерский контент