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Генменеджер «Динамо» М: контракт с Петерссоном не подписан, ждём ответа игрока

Генменеджер «Динамо» М: контракт с Петерссоном не подписан, ждём ответа игрока
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, что клуб не теряет надежды подписать новый контракт с нападающим Андре Петерссоном.

«На сегодняшний день мы не подписали контракт с Петерссоном. Но мы верим в этого игрока и хотим сохранить всю первую тройку. Сейчас идёт процесс переговоров. Я думаю, что Андре в ближайшее время даст нам ответ.

Также ищем центрального форварда во второе звено, но немаловажно сохранить костяк команды. Пока планируем идти в пять легионеров. Но может быть и шесть. В том сезоне у нас постоянно выпадал один из легионеров из-за травм. Будем думать», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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