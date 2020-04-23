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Генменеджер «Динамо» М: любой клуб КХЛ хочет получить Кагарлицкого. Но тут вопрос к СКА

Генменеджер «Динамо» М: любой клуб КХЛ хочет получить Кагарлицкого. Но тут вопрос к СКА
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего Дмитрия Кагарлицкого, который сезон-2019/2020 провёл в петербургском СКА.

«Скажу так по Кагарлицкому – мы знаем этого игрока с лучшей стороны. Он хорошо зарекомендовал себя в клубе. Любой клуб КХЛ хочет получить такого игрока. Но рынок открывается на следующей неделе. Сейчас некорректно говорить о том, хотим мы его или нет. Всё может случиться. Большой вопрос к СКА – может, они сами хотят его сохранить», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Кагарлицкий не всегда попадал в основном состав СКА, проведя в регулярном чемпионате только 36 матчей.

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