Генменеджер «Динамо» М: любой клуб КХЛ хочет получить Кагарлицкого. Но тут вопрос к СКА

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о возможном возвращении в команду нападающего Дмитрия Кагарлицкого, который сезон-2019/2020 провёл в петербургском СКА.



«Скажу так по Кагарлицкому – мы знаем этого игрока с лучшей стороны. Он хорошо зарекомендовал себя в клубе. Любой клуб КХЛ хочет получить такого игрока. Но рынок открывается на следующей неделе. Сейчас некорректно говорить о том, хотим мы его или нет. Всё может случиться. Большой вопрос к СКА – может, они сами хотят его сохранить», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Кагарлицкий не всегда попадал в основном состав СКА, проведя в регулярном чемпионате только 36 матчей.

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