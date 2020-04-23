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Лямин, Полыгалов, Афиногенов и Индрашис ушли из московского «Динамо»

Лямин, Полыгалов, Афиногенов и Индрашис ушли из московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, что защитник Кирилл Лямин и нападающие Игорь Полыгалов, Максим Афиногенов и Микс Индрашис покидают клуб.

«Лямин, Полыгалов, Афиногенов и Индрашис ушли из „Динамо“», — передаёт слова Меркулова корреспондент «„Чемпионата» Сергей Емельянов.

Самым молодым из ушедших игроков является Индрашис — 29 лет. Лямину — 34 года, Полыгалову — 33 года. Афиногенову — 40.

Напомним, в прошедшем сезоне «Динамо» добралось до второго раунда Кубка Гагарина, после чего сезон был остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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