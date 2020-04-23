Хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт с Данилой Моисеевым, информирует в «Твиттере» подольская команда. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона. Также клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 20-летним нападающим Никитой Гончаровым.



Моисеев прокомментировал подписание нового контракта: «Конечно, очень доволен контрактом! Надеюсь, в следующем сезоне мы будем ещё сильнее».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Моисеев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (6+4) баллов при показателе полезности "+2" и 45 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 25 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Моисеев не отметился очками, закончив плей-офф с показателем полезности «0». Т

«Авангард», СКА или НХЛ — где продолжит карьеру Войнов? Главные трансферные инсайды КХЛ «Спартак» практически до конца укомплектован, а «Салават» сохранит российского защитника.