Хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт с Данилой Моисеевым, информирует в «Твиттере» подольская команда. 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона. Также клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 20-летним нападающим Никитой Гончаровым.
Моисеев прокомментировал подписание нового контракта: «Конечно, очень доволен контрактом! Надеюсь, в следующем сезоне мы будем ещё сильнее».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Моисеев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (6+4) баллов при показателе полезности "+2" и 45 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 25 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Моисеев не отметился очками, закончив плей-офф с показателем полезности «0». Т
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