Московское «Динамо» планирует побороться за Овечкина с «Вашингтоном»
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, что клуб попробует подписать нападающего Александра Овечкина по истечении его контракта с «Вашингтон Кэпиталз».
«С Овечкиным у нас хорошие отношения. В прошлом году его советы помогли нам, в том числе по вопросу с Дмитрием Яшкиным. Мы попробуем побороться за Сашу с «Вашингтоном».
Мы надеемся на увеличение жёсткого потолка до 1,1-1,3 млрд рублей. Лига нас услышала. Если что-то изменится, то только в следующем сезоне. Мы считаем, что 900 млн мало, чтобы удерживать ребят и платить им достойные деньги», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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Исторический матч Овечкина. Как будущая звезда НХЛ дебютировала за «Динамо» в 16 лет
Александр сразу дал понять, что вырастет в великого хоккеиста.
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