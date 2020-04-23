Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

На хоккейного журналиста Блохина совершено нападение. Его атаковали возле дома

На хоккейного журналиста Блохина совершено нападен
На хоккейного журналиста Блохина совершено нападение. Его атаковали возле дома
Хоккей / Прочие 0

На хоккейного журналиста Андрея Блохина было совершено нападение, информирует «12-й канал». Спортивный обозреватель подвергся нападению возле своего дома, после чего был доставлен в больницу со ссадинами и ушибами. Сейчас Блохин дома, его жизни ничего не угрожает.

«Дело ближайших нескольких дней — моё возвращение в строй. Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас делаю рубрику „Овервзгляд“ в выпуски новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку, что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, идут на первом месте», — рассказал журналист.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020