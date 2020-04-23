На хоккейного журналиста Блохина совершено нападение. Его атаковали возле дома
На хоккейного журналиста Андрея Блохина было совершено нападение, информирует «12-й канал». Спортивный обозреватель подвергся нападению возле своего дома, после чего был доставлен в больницу со ссадинами и ушибами. Сейчас Блохин дома, его жизни ничего не угрожает.
«Дело ближайших нескольких дней — моё возвращение в строй. Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас делаю рубрику „Овервзгляд“ в выпуски новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку, что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, идут на первом месте», — рассказал журналист.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
14:15
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39
-
00:32
- 22 апреля 2020
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
22:34
-
22:10
-
21:47
Партнерский контент