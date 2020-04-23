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Юньков: подсмотрел технику вбрасываний у Азеведу, он много выигрывает на точке

Юньков: подсмотрел технику вбрасываний у Азеведу, он много выигрывает на точке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков рассказал, как проводит время в условиях пандемии коронавируса.

«Смотрю телевизор, занимаюсь с сыном. Мы иногда выходим погулять. В целом ничего особенного. У нас тут рядом лес и, пока разрешают выходить, мы этой возможностью пользуемся.

Моя необычная техника на вбрасываниях? Когда я играл за магнитогорский «Металлург», часто сталкивался на точке с Джастином Азеведу из «Ак Барса». И первый раз увидел такую технику именно у него. Обратил внимание, что он много вбрасываний выигрывает, и решил сам попробовать делать также. Потом начал тренироваться именно таким образом вставать на вбрасывания. Правда, начало получаться не сразу», — цитирует Юнькова официальный сайт «Спартака».

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