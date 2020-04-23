Билялетдинов — игрокам чемпионского «Ак Барса»: вам было сложно из-за моего давления

Известный тренер Зинэтула Билялетдинов в эфире клубного телевидения «Ак Барса» обратился к игрокам «барсов», выигравших в 2018 году третий Кубок Гагагина для казанского клуба.
«Я всегда гордился вами, все, кто был в нашей команде, всегда честно и добросовестно работал. Для меня было важно видеть, как вы трудитесь. Конечно, это было сложно – давление с моей стороны, результат. Но вы не один раз проявили себя достойно, как чемпионы. Это приятно вспоминать, это самые теплые и добрые минуты, когда команда выигрывает и отдаёт для этого все эмоции.
Сейчас я отдыхаю и просто получаю удовольствие от того, что живу как нормальный человек. Многому учусь и пересматриваю отношение к вещам, тут немного другая жизнь. Даже сейчас ситуация достаточно плохая, но надо бороться, беречь себя и близких. Семья – это главное. Я только сейчас понял, насколько хорошо, когда дома, вместе с семьей», — цитирует Билялетдтинова официальный сайт «Ак Барса».
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