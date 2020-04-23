Красиков — о благотворительности: люди писали, что я хочу похайпиться на беде

Голкипер новосибирской «Сибири» Алексей Красиков рассказал о своей помощи нуждающимся во время карантина.



«Началось все с моего поста в инстаграме о том, что можно писать нам с Ильёй Морозовым. Стали обращаться не только те, кому нужна помощь, но и другие люди, которые знали тех, кто нуждался. Нам давали контакты многодетных матерей, пенсионеров, которые не могут выйти в магазин. Очень помог клуб, а также некоторые общественные организации. К примеру, благотворительный фонд «Добродомик», помогающий пожилым людям. Мы у них взяли около 20-30 адресов на первый день. Это бабушки, которые самостоятельно воспитывают маленьких детей. Были просто пенсионеры, которые в силу возраста не в состоянии сходить за продуктами. Мы постарались за эти несколько дней помочь всем, кому смогли. Много людей откликнулось на помощь в развозе продуктов. Волонтёры-добровольцы доставляли даже в область.



Кравцов писал, что многие восприняли его желание помочь как обман? К сожалению, было и такое. В директ писали: «Хочешь похайпиться на беде», «Никому не поможете, все вы одинаковые» и дальше в таком духе. Я старался не обращать внимания на такие комментарии, а просто помогал людям», — цитирует Красикова Sport24.

Игроки «Сибири» Красиков и Морозов предложили помощь нуждающимся