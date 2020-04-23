Красиков — о благотворительности: люди писали, что я хочу похайпиться на беде

Голкипер новосибирской «Сибири» Алексей Красиков рассказал о своей помощи нуждающимся во время карантина.
«Началось все с моего поста в инстаграме о том, что можно писать нам с Ильёй Морозовым. Стали обращаться не только те, кому нужна помощь, но и другие люди, которые знали тех, кто нуждался. Нам давали контакты многодетных матерей, пенсионеров, которые не могут выйти в магазин. Очень помог клуб, а также некоторые общественные организации. К примеру, благотворительный фонд «Добродомик», помогающий пожилым людям. Мы у них взяли около 20-30 адресов на первый день. Это бабушки, которые самостоятельно воспитывают маленьких детей. Были просто пенсионеры, которые в силу возраста не в состоянии сходить за продуктами. Мы постарались за эти несколько дней помочь всем, кому смогли. Много людей откликнулось на помощь в развозе продуктов. Волонтёры-добровольцы доставляли даже в область.
Кравцов писал, что многие восприняли его желание помочь как обман? К сожалению, было и такое. В директ писали: «Хочешь похайпиться на беде», «Никому не поможете, все вы одинаковые» и дальше в таком духе. Я старался не обращать внимания на такие комментарии, а просто помогал людям», — цитирует Красикова Sport24.
- 23 апреля 2020
-
17:40
-
17:31
-
17:21
-
16:19
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:15
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:23
-
11:59
-
11:40
-
11:09
-
10:55
-
10:38
-
10:23
-
10:15
-
09:56
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
07:36
-
05:45
-
05:17
-
00:39