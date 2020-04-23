Овечкин: до рекорда Гретцки мне сейчас как пешком до Китая

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о шансах стать лучшим снайпером за всю историю НХЛ. Уэйн Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы, российский форвард отстаёт на 188 голов, занимая 8-е место в зачёте снайперов.

«Мне до этого рекорда ещё как до Китая пешком. Приятно, что люди обо мне говорят. Каждая шайба — я кого-то обогнал. Понимаю, что вписываю своё имя в историю. Люди в Америке обожают статистику, всякие рекорды. Я рад, что моё имя находится где-то наверху. Но пока это особо не осознаю, потому что ещё играю. На меня это не давит, я получаю от этого кайф. Вот я не мог несколько матчей забить 700-й гол. Но на меня пять игр подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью гол. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это исторический момент. Я это прекрасно понимаю», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

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