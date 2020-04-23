Форсберг: «Нэшвилл» набирал ход, пауза была совсем некстати

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю, что мы очень хорошо стали играть в концовке чемпионата. Мы выиграли три матча подряд, одержав две очень важные победы над «Даллас Старз». Побеждали и до этого. Мы демонстрировали очень хороший хоккей, стали играть лучше. Многие из нас прибавили в индивидуальном плане. Так что пауза была совсем некстати. Мы набирали ход, но ничего не поделаешь. Зато у нас есть опыт, многие из нас знают, как надо играть в плей-офф.

Кто-то сказал мне, что «Сент-Луис Блюз», уволив тренера, проиграл с новым наставником шесть матчей из первых девяти. А потом они побежали, и мы все знаем, что из этого получилось. … Такие перестановки заставляют всех прибавить, потому что надо показать новому тренеру, на что ты способен. А когда первая реакция проходит, включается новая система игры, над которой работала команда. Нам оставалось сыграть месяц в регулярном чемпионате, и мне очень хотелось узнать, что у нас получится в плане попадания в плей-офф.

Замечательный шанс. Я убежден в этом. Мы как бы снова начинаем сезон. У нас отличный состав. У команды были взлеты и падения, как и у отдельных игроков. Но всё это в прошлом. Те, кто забивал по 50 голов, помнят об этом, но у них уже не будет этого ощущения. А те, кто ничего не забил, тоже будут об этом помнить, но этот груз уже не будет давить на них. Все начинается заново. Не думаю, что это плохо», — приводит слова Форсберга пресс-служба НХЛ.