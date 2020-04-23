Ишматов: Сергеев — серьёзная потеря для обороны «Салавата Юлаева»

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов прокомментировал информацию, что защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз».

«Cергеев был очень полезной боевой единицей для команды в эти два сезона. Он отличался самоотверженностью и желанием отдаваться игре в каждом матче и на каждом участке площадки. Трудно сказать, насколько ему удастся показать себя в НХЛ, но для обороны Уфы его уход — серьёзная потеря», — приводят слова Ишматова «Известия».

27-летний Сергеев в минувшем сезоне провёл за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. На его счету и шесть матчей в плей-офф, где российский защитник результативными действиями не отметился. Артём проводил на льду больше 20 минут за матч в регулярке и почти 22 минуты — в плей-офф.

До 2015 года Сергеев выступал в Северной Америке, но в НХЛ пробиться не смог. В КХЛ выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев». В КХЛ на его счету 261 матч и 41 (9+32) очко.