Крылов: Волков знает не понаслышке, что такое построить чемпионскую команду

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал назначение Алексея Волкова генеральным менеджером омского клуба.

«Алексей Волков — менеджер новой волны в нашем хоккее. Прежде всего, он знает хоккей изнутри, выступал на самом высоком уровне, в том числе за океаном. После окончания карьеры игрока он работал с Олегом Гроссом в «Автомобилисте», а также у Игоря Есмантовича в ЦСКА. Алексей выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, знает не понаслышке, что такое построить чемпионскую команду.

Мы пригласили Алексея Владимировича усилить менеджмент клуба, чтобы как можно быстрее достичь главной цели «Авангарда» — завоевать Кубок Гагарина», — приводит слова Крылова пресс-служба клуба.

Ранее совет директоров признал неудовлетворительным выступление «Авангарда» в минувшем сезоне. Кроме того, совет отметил отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ.