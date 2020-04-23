Крылов: Волков знает не понаслышке, что такое построить чемпионскую команду

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал назначение Алексея Волкова генеральным менеджером омского клуба.
«Алексей Волков — менеджер новой волны в нашем хоккее. Прежде всего, он знает хоккей изнутри, выступал на самом высоком уровне, в том числе за океаном. После окончания карьеры игрока он работал с Олегом Гроссом в «Автомобилисте», а также у Игоря Есмантовича в ЦСКА. Алексей выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, знает не понаслышке, что такое построить чемпионскую команду.
Мы пригласили Алексея Владимировича усилить менеджмент клуба, чтобы как можно быстрее достичь главной цели «Авангарда» — завоевать Кубок Гагарина», — приводит слова Крылова пресс-служба клуба.
Ранее совет директоров признал неудовлетворительным выступление «Авангарда» в минувшем сезоне. Кроме того, совет отметил отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ.
- 23 апреля 2020
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