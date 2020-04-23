Волков: я не сторонник кардинальных перемен, усиления «Авангарда» будут точечными

Новый генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков поделился впечатлениями от вступления в должность.
«Для меня большая честь получить приглашение от такого сильного клуба. «Авангард» в последние два сезона вернулся на ведущие роли в КХЛ как со спортивной точки зрения — в позапрошлом сезоне клуб вышел в финал Кубка Гагарина, — так и с медийной. Об «Авангарде» постоянно говорят, у команды огромная армия болельщиков, которые ждут побед. Это новый вызов в моей карьере, который я с радостью принял.
Меня очень привлекают высокие амбиции руководства клуба, максимализм председателя совета директоров Александра Крылова. Это говорит о том, что в «Авангарде» готовы сделать всё возможное для достижения результата. Максима Сушинского знаю давно, играли друг против друга, пересекались в сборной. Он провёл, безусловно, сильную работу на посту президента за эти два сезона, и со своей стороны мне хотелось бы помочь клубу укрепить завоеванные позиции, чтобы впоследствии достичь главной цели — Кубка Гагарина.
С Бобом Хартли у нас уже состоялся первый разговор, мы наметили основные стороны, которые нуждаются в усилении. Я не сторонник кардинальных перемен, поэтому усиления будут точечными. Трансферный рынок открывается 1 мая, и сейчас мы активно просматриваем игроков. Не забудем и о своих воспитанниках — у нас есть задача проводить их по всей нашей вертикали, постепенно доводя до основы главной команды. Таких примеров, как Михеев, должно быть в нашем клубе как можно больше», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.
- 23 апреля 2020
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