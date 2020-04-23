Вайсфельд: c учётом изменения курса доллара есть смысл поднять потолок зарплат до 1,3 млрд

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал своё мнение относительно потолка зарплат в клубах КХЛ.

«Для начала этот потолок нужно установить, и самое главное, чтобы он был жёсткий и были чёткие, ясные, понятные правила, которым нужно следовать. Что касается самой цифры 1,3 млрд, то по логике получается, что с учётом изменения курса доллара (за 2 месяца он увеличился на 20 процентов. — Прим. «Чемпионата») определённый смысл в этом есть, но с другой стороны, люди, которые работают в клубах, наверное, лучше знают, какая сейчас истинная ситуация и есть ли смысл увеличивать. Самое главное, чтобы этот потолок был и чтобы он был жёстким», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён.