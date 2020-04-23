Каменский: для КХЛ было бы здорово, если бы Овечкин вернулся в «Динамо»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вернуться в КХЛ.

«Для КХЛ было бы здорово, если бы Александр Овечкин вернулся в «Динамо», откуда он уезжал. Он сможет играть в любой команде, он мировая звезда, и он это уже доказал. Но, думаю, такой шанс мал, Саша будет играть в НХЛ на самом высоком уровне. Он капитан «Вашингтона», выиграл Кубок Стэнли, и он один из лучших хоккеистов. Спрашивать, конечно, лучше у него, но, думаю, пока он будет играть там и шанс возвращения невелик», — приводит слова Каменского «Национальная служба новостей».

В этом сезоне Александр в 68 матчах за «Вашингтон Кэпиталз» набрал 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». За карьеру он провёл 1152 встречи, забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи (1278 очков), заработав коэффициент полезности «+82».