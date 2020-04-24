Дацюк выставил на благотворительный аукцион свой свитер с Матча звёзд НХЛ

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил свой игровой свитер с Матча звёзд НХЛ — 2008 на благотворительный аукцион, чтобы помочь больным онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) балла при показателе полезности «+12» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола.

С 2001 года Дацюк выступал в «Детройт Ред Уингз», вместе с которым в 2002 и 2008 годах выиграл Кубок Стэнли. Всего в НХЛ он провёл 1110 игр, набрав 1031 очко при показателе полезности «+283».