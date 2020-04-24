Шестёркин: в Нью-Йорке ситуация с коронавирусом тревожная

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в США.
«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать.
Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного. А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а ещё от агента.
Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведёт только к панике. Так, взгляд зацепится за что-то… В основном, общаюсь с родными и близкими. Они находятся далеко. Утром после тренировки или в обед обязательно созваниваюсь с родителями, с друзьями», — приводит слова Шестёркина русскоязычный сайт НХЛ.
24-летний голкипер одержал 10 побед в своих первых 12 матчах в сильнейшей лиге мира, продемонстрировав процент отраженных бросков 93,2%. Это лучший показатель среди российских вратарей в этом сезоне.
- 24 апреля 2020
-
04:41
-
04:26
-
01:02
-
00:53
-
00:36
-
00:02
- 23 апреля 2020
-
23:36
-
23:18
-
23:02
-
22:58
-
22:31
-
21:55
-
21:27
-
21:05
-
20:57
-
20:50
-
20:39
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
18:52
-
18:27
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:21
-
16:19
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:15
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
13:01