Шестёркин: в Нью-Йорке ситуация с коронавирусом тревожная

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в США.

«Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать.

Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного. А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а ещё от агента.

Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведёт только к панике. Так, взгляд зацепится за что-то… В основном, общаюсь с родными и близкими. Они находятся далеко. Утром после тренировки или в обед обязательно созваниваюсь с родителями, с друзьями», — приводит слова Шестёркина русскоязычный сайт НХЛ.

24-летний голкипер одержал 10 побед в своих первых 12 матчах в сильнейшей лиге мира, продемонстрировав процент отраженных бросков 93,2%. Это лучший показатель среди российских вратарей в этом сезоне.