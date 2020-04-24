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Игорь Шестёркин: рад, что НХЛ хочет спасти сезон

Игорь Шестёркин: рад, что НХЛ хочет спасти сезон
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ.

«Я очень рад, что НХЛ хочет спасти сезон. Это отличные новости, и мы все хотим играть. Другое дело, качество хоккея может быть неидеальным. Потому что ещё нужно найти лёд, провести какое-то время в тренировочном лагере. А сейчас из-за коронавируса никто не катался. Думаю, к этой ситуации все отнесутся с пониманием. И важно, чтобы никто не травмировался. Потому что во время паузы все готовились на земле, подтягивали физику. Но на льду работают немного другие мышцы. И за этим нужно тщательно следить. А главное, чтобы поскорее все вернулись в нормальное русло. Скорее бы начался хоккей!» — сказал Шестёркин в интервью русской версии официального сайта НХЛ.

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