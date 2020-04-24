Грэм: был удивлён тем, насколько хорошо русские игроки действуют в обороне

Главный тренер «ОРДЖИ» Гэри Грэм подвёл итоги прошедшего сезона и рассказал, что его удивило в ВХЛ.

«В сезоне-2018/2019 «ОРДЖИ» занял последнее место. Так что нам удалось провести достаточно неплохой чемпионат. Команда одержала на семь побед больше, чем год назад. Могу сказать, что мы добились достаточно серьёзного прогресса. «ОРДЖИ» хорошо стартовал, но нам помешали травмы. В качестве положительного момента могу отметить, что мы стали третьими по реализации большинства в лиге. Нам удалось добавить в некоторых моментах, но настоящим камнем преткновения для нас стала игра в дополнительном времени. Мы проиграли множество матчей в овертайме и серии буллитов. Если бы у нас получилось набрать свои очки в овертайме, мы могли бы попасть в плей-офф.

Я был очень сильно поражён скоростями и мастерством игроков ВХЛ. Здесь играют в совершенно другом стиле, отличном от того, что можно увидеть в Северной Америке. Игроки замечательно владеют клюшкой и действуют на высоких скоростях — это я заметил в первую очередь. Ещё я был удивлён тем, насколько хорошо русские игроки действуют в обороне. Даже самые техничные ребята отлично играют без шайбы. Все хоккеисты, от первого до четвертого звена, прекрасно играют как с удобной, так и с неудобной руки. В Северной Америке часто можно увидеть ситуацию, когда хорошие нападающие не так полезны в оборонительных действиях, поскольку они сконцентрированы на атаке. Здесь же, в России, я был поражён тем, как молодые русские игроки могут одинаково хорошо играть в обороне и нападении», — цитирует Грэма пресс-служба ВХЛ.