Нападающий Некряч принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом
Нападающий Антон Некряч принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.
25-летний дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, проведя матчи регулярного чемпионата с «Адмиралом» и «Амуром» в ходе поездки на Дальний Восток.
В ВХЛ за «Номад» Некряч сыграл 16 матчей, забросив три шайбы. В 2019 году в составе сборной Казахстана форвард забросил две шайбы на домашнем чемпионате мира в группе А, который прошёл на «Барыс Арене».
Ранее сообщалось, что «Барыс» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам. Предложения контрактов получили Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Егор Шалапов, Некряч и Кирилл Полохов.
«Барыс» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам
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