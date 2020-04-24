Нападающий Некряч принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом

Нападающий Антон Некряч принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

25-летний дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, проведя матчи регулярного чемпионата с «Адмиралом» и «Амуром» в ходе поездки на Дальний Восток.

В ВХЛ за «Номад» Некряч сыграл 16 матчей, забросив три шайбы. В 2019 году в составе сборной Казахстана форвард забросил две шайбы на домашнем чемпионате мира в группе А, который прошёл на «Барыс Арене».

Ранее сообщалось, что «Барыс» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам. Предложения контрактов получили Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Егор Шалапов, Некряч и Кирилл Полохов.