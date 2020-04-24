33-летний ветеран «Ферьестада» Эслунд может продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий «Ферьестада» Пер Эслунд ведет переговоры о возможном подписании нового контракта с клубом. Но у игрока также есть предложения из КХЛ.
«Да, такой интерес есть», — приводит слова Эслунда NWT.se.
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 41 (16+25) очко в 52 матчах за «Ферьестад» — лучший показатель в карьере. Опытный нападающий является двукратным чемпионом Швеции (2008, 2010) и серебряным призёром местного чемпионата.
За всю карьеру Пер лишь в одном сезоне играл за пределами Швеции (в сезоне-2015/2016 он выступал в Германии за «Кёльн»). На протяжении всей остальной карьеры Пер защищал цвета «Ферьестада», сыграв в общей сложности практически 700 матчей за клуб. Отметим, что позапрошлый сезон он пропустил почти полностью из-за сотрясения.
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