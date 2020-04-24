Хартикайнен: очень хотел, чтобы Умарк остался в Уфе, но его семья хотела жить в Европе

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен ответил на вопросы болельщиков уфимского клуба.
«Думал, что поиграю тут несколько сезонов и решу, что будет дальше. Но время шло, а я вместе с семьёй наслаждался жизнью в Уфе, и особенно клубом, хоккеем и болельщиками. Вот почему я начал становиться башкиром
Я очень хотел, чтобы Умарк остался, но его семья хотела жить в Европе. Я уважаю его выбор. Было круто играть вместе с ним эти годы. Мы очень хотели вместе выиграть Кубок Гагарина.
Как провожу время на карантине? У нас дом, рядом с озером. По утрам немного работаю или бегаю в лесу. Днем я занимаюсь в собственном тренажерном зале, который находится на цокольном этаже, а вечером хожу в сауну. Ещё много готовлю. Конечно же, рыбачу. С друзьями видеться не удаётся, поэтому иногда бывает скучно», — цитирует Хартикайнена пресс-служба уфимского клуба.
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