Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартикайнен: очень хотел, чтобы Умарк остался в Уфе, но его семья хотела жить в Европе

Хартикайнен: очень хотел, чтобы Умарк остался в Уфе, но его семья хотела жить в Европе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен ответил на вопросы болельщиков уфимского клуба.

«Думал, что поиграю тут несколько сезонов и решу, что будет дальше. Но время шло, а я вместе с семьёй наслаждался жизнью в Уфе, и особенно клубом, хоккеем и болельщиками. Вот почему я начал становиться башкиром

Я очень хотел, чтобы Умарк остался, но его семья хотела жить в Европе. Я уважаю его выбор. Было круто играть вместе с ним эти годы. Мы очень хотели вместе выиграть Кубок Гагарина.

Как провожу время на карантине? У нас дом, рядом с озером. По утрам немного работаю или бегаю в лесу. Днем я занимаюсь в собственном тренажерном зале, который находится на цокольном этаже, а вечером хожу в сауну. Ещё много готовлю. Конечно же, рыбачу. С друзьями видеться не удаётся, поэтому иногда бывает скучно», — цитирует Хартикайнена пресс-служба уфимского клуба.

Хартикайнен — об Умарке: буду скучать по величайшему хоккеисту из всех, с кем я играл
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020