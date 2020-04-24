Источник: нападающий «Салавата» Бурмистров близок к возвращению в «Ак Барс»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в ближайшее время может вернуться в «Ак Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online».
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний нападающий провёл 58 матчей и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-6". В двух матчах плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при полезности "-3".
Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслав Основина и Савелия Кувардина.
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