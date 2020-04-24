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Николаев: наша агентская компания всю свою стратегию планировала из потолка 900 млн рублей

Николаев: наша агентская компания всю свою стратегию планировала из потолка 900 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный агент Юрий Николаев ответил на вопрос и высказал мнение относительно участившихся разговоров по поводу увеличения жёсткого потолка зарплат в КХЛ в сезоне-2020/2021 с 900 млн руб. до 1,2 или 1,3 млрд руб.

«Сейчас много разговоров на тему повышения потолка зарплат в КХЛ. Лига давно приняла и утвердила решение сделать жёсткий потолок зарплат в 900 млн руб. Наша агентская компания всю свою стратегию и работу в нынешнем году планировала из потолка 900 млн руб. Мы общались с нашими игроками и объясняли им ситуацию, согласно которой будем их трудоустраивать и проводить селекционную работу.

Ко всему прочему я считаю, что основополагающим моментом в сложившейся ситуации являлся бы коллективный договор между профсоюзом и лигой, который мог бы расставить все спорные моменты на свои места. Такой договор нужен, но на сегодняшний день он отсутствует», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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