Смелые костюмы, воздушные поцелуи и грация на льду. Обворожительные Ice Girls в КХЛ: фото

Ice Girls являются неотъемлемой частью хоккейного шоу. Сегодня сложно представить современный российский хоккей без групп поддержки, которые с успехом заряжают свои команды на победы, а также развлекают болельщиков и помогают поддерживать лёд в идеальном состоянии.
25 марта КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте лиги.
В связи с развитием эпидемиологической ситуации в мире лига приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Лига разработала множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.
Пока весь мир ждёт возвращения профессионального спорта, в том числе и хоккея, предлагаем посмотреть яркие и завораживающие кадры девушек из Ice Girl с матчей команд в КХЛ от специальных корреспондентов «Чемпионата».
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