Источник: экс-форвард «Магнитки» Любимов перейдёт в «Спартак»

Нападающий Роман Любимов продолжит карьеру в «Спартаке», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и восемь минут в плей-офф.

За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА. В общей сложности в лиге Любимов провёл 408 матчей, в которых набрал 92 (45+47) очков при полезности «+23» и 211 минутах штрафного времени.