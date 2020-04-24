Источник: экс-форвард «Магнитки» Любимов перейдёт в «Спартак»
Нападающий Роман Любимов продолжит карьеру в «Спартаке», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В минувшем сезоне 27-летний нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и восемь минут в плей-офф.
За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА. В общей сложности в лиге Любимов провёл 408 матчей, в которых набрал 92 (45+47) очков при полезности «+23» и 211 минутах штрафного времени.
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