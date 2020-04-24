Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: экс-форвард «Магнитки» Любимов перейдёт в «Спартак»

Источник: экс-форвард «Магнитки» Любимов перейдёт в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Роман Любимов продолжит карьеру в «Спартаке», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В минувшем сезоне 27-летний нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и восемь минут в плей-офф.

За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов также выступал за ЦСКА. В общей сложности в лиге Любимов провёл 408 матчей, в которых набрал 92 (45+47) очков при полезности «+23» и 211 минутах штрафного времени.

Деньги на ветер? 6 случаев, когда клубы КХЛ явно переплачивают игрокам
Больше Алексея Марченко в ЦСКА получает только Илья Сорокин.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020