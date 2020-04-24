Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.
В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.
Состав групп определен по мировому рейтингу, топ-10 которого выглядит следующим образом:
1. Канада — 3470,
2. Россия — 3400,
3. Финляндия — 3345,
4. Швеция — 3325,
5. Чехия — 3200,
6. США — 3140,
7. Германия — 3090,
8. Швейцария — 3060,
9. Словакия — 2835,
10. Латвия — 2810.
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