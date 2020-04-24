Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Состав групп определен по мировому рейтингу, топ-10 которого выглядит следующим образом:

1. Канада — 3470,

2. Россия — 3400,

3. Финляндия — 3345,

4. Швеция — 3325,

5. Чехия — 3200,

6. США — 3140,

7. Германия — 3090,

8. Швейцария — 3060,

9. Словакия — 2835,

10. Латвия — 2810.