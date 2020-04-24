Женская сборная России по хоккею сыграет в группе с Канадой и США на ОИ-2022

Женская сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами США и Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

В олимпийском турнире примут участие 10 команд, которые будут разбиты на две группы по пять сборных в каждой. Женская сборная России в группе встретится с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии.

В группе B команды Японии и Китая встретятся с тремя сборными, которые отберутся по результатам олимпийской квалификации.

Места в группах были распределены согласно рейтингу женских команд, в котором сборная России занимает четвёртое место (3290), первыми идут американки (3600), вторыми — канадки (3450), третьими — финки (3390).