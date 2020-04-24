Женская сборная России по хоккею сыграет в группе с Канадой и США на ОИ-2022
Женская сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами США и Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
В олимпийском турнире примут участие 10 команд, которые будут разбиты на две группы по пять сборных в каждой. Женская сборная России в группе встретится с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии.
В группе B команды Японии и Китая встретятся с тремя сборными, которые отберутся по результатам олимпийской квалификации.
Места в группах были распределены согласно рейтингу женских команд, в котором сборная России занимает четвёртое место (3290), первыми идут американки (3600), вторыми — канадки (3450), третьими — финки (3390).
Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
11:54
-
11:31
-
11:05
-
11:00
-
10:35
-
10:11
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
07:16
-
06:01
-
04:41
-
04:26
-
01:02
-
00:53
-
00:36
-
00:02
- 23 апреля 2020
-
23:36
-
23:18
-
23:02
-
22:58
-
22:31
-
21:55
-
21:27
-
21:05
-
20:57
-
20:50
Партнерский контент