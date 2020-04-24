«Трактор» объявил об уходе из команды Терещенко, Кэлофа, Конькова и Комарова

30 апреля 2020 года истекают контракты у защитника Сергея Терещенко и нападающих Эндрю Кэлофа, Сергея Конькова, Никиты Комарова, и они покинут «Трактор», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
Статистика игроков в сезоне-2019/2020.
Сергей Терещенко – 44 матча, 8 (1+7) очков при показателе полезности «-7», 35 силовых приёмов и 44 заблокированных броска при среднем времени на льду – 17.35.
Эндрю Кэлоф – 55 матчей, 33 (8+25) очка при полезности «+12», 6 силовых приёмов и 24 заблокированных броска при среднем времени на льду – 16.37.
Сергей Коньков – 22 матча, 1 (1+0) очко при полезности «-2», 15 силовых приёмов и 11 заблокированных бросков при среднем времени на льду – 12.50.
Никита Комаров – 26 матчей, 4 (1+3) очка при полезности «-10», 75 силовых приёмов и 27 заблокированных броска при среднем времени на льду – 13.30.
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