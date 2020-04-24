«Амур» продлил контракт с нападающим Болтановым, у него ноль матчей в минувшем сезоне КХЛ
«Амур» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Артуром Болтановым. Новое соглашение между 23-летним форвардом и клубом из Хабаровска рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
Воспитанник магнитогорского хоккея присоединился к хабаровской команде в ходе сезона-2018/2019. Провел два матча в КХЛ и был командирован в клуб партнёр — красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
В сезоне-2019/2020 Болтанов в составе «Сокола» набрал 15 (9+6) очков в 49 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. В плей-офф российский нападающий провёл шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. При этом в минувшем сезоне КХЛ Артур не провёл ни одного матча.
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