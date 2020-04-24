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Савин: разговоры об увеличении потолка зарплат недопустимы, самое время учиться экономить

Савин: разговоры об увеличении потолка зарплат недопустимы, самое время учиться экономить
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказал мнение об участившихся разговорах по поводу увеличения жёсткого потолка зарплат в КХЛ в сезоне-2020/2021 с 900 млн руб. до 1,2 или 1,3 млрд руб.

«Решение ввести жёсткий потолок зарплат в КХЛ в размере 900 млн руб. было абсолютно верным, разговоры об его увеличении сейчас недопустимы. Мы все заинтересованы в том, чтобы лига была конкурентной, а матчи — зрелищными. С новыми правилами изменится принцип формирования команд, результат будет меньше зависеть от денег, а уровень лиги подравняется.

Все понимают, что именно в конкурентной среде будет проще прогрессировать и клубам, и игрокам. Потолок зарплат пойдёт только на пользу. Нельзя забывать о новых экономических реалиях, когда Россия борется с пандемией коронавируса, а ситуация становится всё серьёзнее. Самое время научиться экономить, если кто-то ещё не умеет», — сказал Савин «Чемпионату».

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