Голкипер «Оттавы» Андерсон может завершить карьеру, если сезон НХЛ не возобновится

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон признался, что может завершить карьеру, если сезон НХЛ не возобновится.

«Сейчас я стараюсь жить текущим днём. Думаю, что может случиться, что происходит с нынешним сезоном. Сможем ли мы завершить его?

Всему своё время. Пока могу сказать, что очень соскучился по хоккею. Хочу выйти на лёд, снова оказаться рядом с партнёрами. Сейчас думаю только о том, что хочу играть, делать то, чем занимался каждый день.

Сейчас я как бы плыву по течению, что будет, то будет. Надеюсь, мы вернёмся на лёд, сможем доиграть сезон, но не мне это решать. Возможно, когда-то я сделал что-то не так, и это повлияло на мою судьбу, но сейчас я не думаю об этом. Моё будущее зависит не от меня. Поэтому я не хочу тратить время на мысли об этом», — приводит слова Андерсона пресс-служба НХЛ.