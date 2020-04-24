Нужно ли КХЛ пересмотреть вопрос ужесточения потолка зарплат в сезоне-2020/2021?

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли КХЛ пересмотреть вопрос ужесточения потолка зарплат в сезоне-2020/2021?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Также, в КХЛ с сезона-2020/2021 устанавливается «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

Обладателем Кубка континента в этом сезоне стал ЦСКА. За Кубок континента с ЦСКА мог поспорить «Ак Барс», но казанцы на льду домашней «Татнефть Арены» с сухим счётом проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:3.