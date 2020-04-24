Котляревский: мне надо добавить стабильности и качественнее использовать моменты

Нападающий «Спартака» Михаил Котляревский дал комментарий после подписания нового контракта с московским клубом.

«Как поменялась жизнь в связи с эпидемией коронавируса? Дома сижу и не выхожу и, к сожалению, пока мало занимаюсь спортом. Практически ничего не делаю и весь день играю в приставку. Подписание контракта? В моём случае пришлось приехать в офис, потому что у меня нет принтера, факса и тому подобных вещей. Я не мог в домашних условиях распечатать контракт.

Подготовка к сезону? Пока не знаю, потому что я обычно начинаю в июне готовиться к сезону. Раньше в это время я бы катался где-нибудь, а сейчас это невозможно сделать. Вообще нечего делать, честно говоря. В чём надо добавить в следующем сезоне? Мне, наверное, надо добавить стабильности. И качественнее использовать голевые моменты», — приводит слова Котляревского пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах КХЛ, набрав в них 7 (2+5) очков. В среднем за матч Михаил проводил на льду 10,5 минуты.